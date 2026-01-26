الخارجية الإيرانية: قرار البرلمان الأوروبي بشأن الحرس الثوري سخيف وسنرد عليه

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «إيران - بعدما باتت أكثر قدرة من الماضي - ستوجّه ردًا مُوجِعًا ويبعث على الندم على أي تعرّض أو اعتداء».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الاثنين، جاء ذلك خلال مؤتمر المتحدث الصحفي الأسبوعي للرد عن أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام.

وبشأن خطوة البرلمان الأوروبي وتصنيفه الحرس الثوري منظمة إرهابية، نوه بقائي أن هذا الإجراء يشكّل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي» وله تبعات خطيرة.

وأضاف أن الاكتفاء بإطلاق توصيفات مهينة بحق مؤسسة رسمية منبثقة عن الشعب وتضطلع بمسئولية الأمن ومكافحة الإرهاب «عمل مشين وسخيف»، مؤكدًا أن إيران سترد على هذه الخطوة.

واعتبر أن هذا النهج يسهم في تكاثر الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت السباقة إلى اعتماد مثل هذه السياسات الخاطئة.

من جانبهم، أدان المشرعون الإيرانيون يوم الأحد، بشدة قرارا «تدخليا» مناهضا لإيران اعتمده البرلمان الأوروبي مؤخرا.

ففي القرار الذي تم اعتماده يوم الخميس، اتهم البرلمان الأوروبي الحكومة الإيرانية بانتهاك حقوق الإنسان خلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ودعا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ووصف المشرعون الإيرانيون في بيان القرار بأنه «مثال واضح على التدخل» في الشئون الداخلية لإيران، مضيفين أن اعتماد القرار يهدف إلى التغطية على فشل البرلمان الأوروبي في معالجة المشكلات الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن تصنيف البرلمان الأوروبي للحرس الثوري الإيراني، «الذي لعب الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا» منظمة إرهابية هو «اتهام جائر».