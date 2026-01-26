أصيب 5 فلسطينيين، الاثنين، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم، أثناء اقتحامه مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في نابلس تعاملت مع 5 حالات اعتداء بالضرب من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم بلاطة.

وأضافت الجمعية، أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم فجر الاثنين، وداهمت عددا من أحيائه، وفتشت منازل فلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، وفقا للأناضول

وأشار الشهود، إلى أن الاقتحام تخلله اعتداء بالضرب على عدد من المواطنين.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامات لمخيم بلاطة ومدن وبلدات الضفة الغربية، بحجة "البحث عن مطلوبين".

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​