قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة تزامنا مع بحثها عن رفات أسيرها الأخير

- أعمال البحث عن رفات الإسرائيلي تجرى في مقبرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، قصفا مدفعيا وجويا على قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل عمليات بحثه عن رفات الأسير الأخير بمقبرة في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ويأتي القصف ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل فجر الاثنين، البحث عن رفات الأسير راني غويلي في مقبرة جماعية تضم عشرات من جثامين الفلسطينيين في حي التفاح، الذي شهد الأحد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا من قصف وإطلاق نيران.

وكانت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" أعلنت الأحد، أنها أطلعت الوسطاء على جميع التفاصيل المتوفرة لديها بشأن مكان جثمان آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يجري عمليات بحث في أحد المواقع استنادا إلى تلك المعلومات.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن قوات الجيش تقوم بعملية بحث واسعة النطاق عن رفات الأسير الأخير بمقبرة شمالي قطاع غزة بناء على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى رفات غويلي الذي أكدت "القسام" بذل جهودا للبحث عنه رغم صعوبة الظروف ونقص الإمكانيات.

عمليات البحث هذه تزامنت مع قصف مدفعي عنيف وإطلاق نيران عشوائية من آليات الجيش وطائراته المروحية على طول المناطق الشرقية لمدينة غزة، حسب ذات المصادر.

وشمالي القطاع أيضا، قصفت المدفعية الإسرائيلية أنحاء متفرقة داخل مناطق انتشار وسيطرة الجيش وفق اتفاق وقف النار شرقي بلدة جباليا تزامنا مع إطلاق الطائرات المروحية نيرانها عشوائيا في المكان ذاته.

وفي وسط القطاع، شنت مقاتلات إسرائيلية عدة غارات على محيط منطقة أبو العجين، في منطقة تخضع لسيطرة الجيش وفق الاتفاق، تزامنت مع قصف مدفعي.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات جيش الاحتلال وطائرات مروحية نيرانها العشوائية بكثافة شرقي مخيم البريج وشمال شرقي المحافظة الوسطى، ووسط وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ سريان الاتفاق، أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة عن استشهاد 484 فلسطينيا وإصابة 1321 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.