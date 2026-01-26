سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة شمالي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدتي صيدا وعلار شمال مدينة طولكرم برفقة مدرعات عسكرية من طراز "إيتان"، في إطار تصعيد متواصل تشهده مناطق شمال الضفة.

وأشار الشهود، إلى أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للآليات العسكرية "جيبات ومدرعات إيتان" في شوارع البلدتين، وسط تشديد للإجراءات العسكرية وإغلاق لبعض الطرق.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان الفلسطينيين في البلدتين.

يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة عمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية، بحجة البحث عن مطلوبين.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألف فلسطيني، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​