الكرملين ينفي تقرير مركز أبحاث بشأن الخسائر الروسية في حرب أوكرانيا

نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، صحة تقرير صادر عن مركز أبحاث مقره واشنطن، يفيد بأن روسيا تكبدت خسائر بشرية تقترب من 1.2 مليون فرد منذ بدء حربها في أوكرانيا في فبراير 2022، مؤكدًا أنه لا ينبغي التعامل مع مثل هذه التقارير على أنها موثوقة.

وكان تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قد أشار إلى مقتل أو جرح أو فقدان نحو 1.2 مليون جندي روسي منذ بداية الحرب، وهو معدل خسائر وصفه بأنه لم تشهده قوة عسكرية كبرى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح التقرير أن هذه الخسائر البشرية الكبيرة لم تسفر إلا عن مكاسب إقليمية محدودة نسبيًا، حيث لم تتجاوز الزيادة في مساحة الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا 12% منذ عام 2022.

كما شكك التقرير في الافتراضات المتداولة في بعض الأوساط، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بأن النصر الروسي في أوكرانيا أمر حتمي أو وشيك. ونقل عن تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن «روسيا هي المتفوقة»، مضيفًا أن حجمها وقوتها قد يحسمان النتيجة في نهاية المطاف.

في المقابل، اعتبر تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أوكرانيا لا تزال تتمتع بميزة مهمة بصفتها الطرف المدافع في ساحة المعركة، وفق ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.