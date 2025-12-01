نابولي ينتزع انتصارًا ثمينًا أمام روما ويلتحق بميلان في صدارة الدوري الإيطالي

حقق نابولي فوزًا مهمًا في قلب العاصمة الإيطالية بعدما أسقط روما بهدف وحيد على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، ليصعد إلى القمة مناصفةً مع ميلان ويُزيح فريق دي روسي عن طريقه في سباق الصدارة.

المباراة اكتسبت طابعًا تنافسيًا خاصًا منذ صافرة البداية، نظرًا للفارق الضئيل بين الفريقين قبل اللقاء، فيما استعان روما بوجود باولو ديبالا على مقاعد البدلاء بعد مشاركته المحدودة أوروبيًا. في المقابل، واصل نابولي الاعتماد على رسمه الحديث 3-4-3 رغم غيابات مؤثرة.

نابولي بدأ المواجهة بنسق هجومي مرتفع، فهدد مرمى الحارس مايل سفيلار مبكرًا عبر انفراد خطير من نوا لانج، تلاه تدخل حاسم لذات الحارس أمام متابعة راسموس هوجلوند، قبل أن يقترب دي لورينزو من افتتاح التسجيل بتسديدة مرت بجانب القائم.

روما ردّ عبر محاولة خطيرة من مانشيني تصدى لها الحارس ميلينكوفيتش-سافيتش، بينما واصل سفيلار تألقه في وجه هجمات نابولي، خصوصًا أمام تسديدة جديدة من لانج.

وجاء الهدف الحاسم في الدقيقة 36، حين افتك أمير رحماني الكرة من مانو كونيه بالقرب من منطقة نابولي، ليفتح الطريق أمام هجمة مرتدة سريعة شارك فيها هوجلوند وانتهت بلمسة فنية من ديفيد نيريس وضع بها الكرة من فوق سفيلار. وبعد العودة لتقنية الفيديو، تم اعتماد الهدف بشكل رسمي، ليوقع نيريس على ثالث أهدافه في آخر مباراتين بالدوري.

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول دانييلي دي روسي تنشيط الهجوم بدخول بالدانتسي والاعتماد على المهاجم الوهمي، لكن فريقه ظل عاجزًا عن صناعة فرص حقيقية رغم الاستحواذ. نابولي بدوره كاد يعزز النتيجة لولا جديد تألق سفيلار أمام محاولة هوجلوند.

أخطر فرص روما جاءت عبر تسديدة بيليغريني التي مرت فوق العارضة، ثم محاولة بعيدة المدى من بوليتانو، قبل أن يهدر بالدانتسي فرصة التعادل في اللحظات الأخيرة بعد تمريرة مميزة من ديبالا، لكن ميلينكوفيتش-سافيتش كان في المكان المناسب ليتصدى لها ويحسم النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، يواصل نابولي تعزيز أوراقه في سباق القمة، فيما يجد روما نفسه مضطرًا لملاحقة المتصدرين بعد خسارة مؤلمة أمام جماهيره.