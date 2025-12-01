المستشار أحمد بنداري: أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على سير العملية الانتخابية

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ستجرى في دائرة واحدة وهي إطسا بمحافظة الفيوم.

وأوضح بنداري، خلال مداخلة لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، في محافظات: الجيزة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والبحيرة، وستجرى الانتخابات في تلك الدوائر في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر وفي الداخل 3 و4 ديسمبر.

ولفت إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جاري إعداد تقرير وجدول زمني مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية في هذه الدوائر.

وفي ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمني للانتخابات، أكد بنداري، أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية، موضحًا أن الجدول الزمني الذي أعلن في 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أي تعديل أو إعادة في أي دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وأكد أن أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026.