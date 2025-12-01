مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقيت سيدة مصرعها إثر اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء محاولتها عبور الطريق الدائري بالقرب من منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار عقب الحادث.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، فيما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث ومصرع سيدة نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبورها الطريق الدائري بمنطقة بهتيم.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن السيدة لقيت مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

وتُكثّف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط قائد السيارة المتسبب فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.