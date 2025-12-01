أمن مطروح ينجح في فك لغز بلاغين بخطف شاب واختفاء فتاة قاصر خلال 48 ساعة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بقيادة اللواء أحمد المجبر، من فك لغز بلاغين: "خطف شاب، وتغيب فتاة"، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال 48 ساعة.

وكانت مديرية الأمن تلقت بلاغًا من خلال بث مباشر بإحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بخطف شقيقه من قبل مجهولين، وطلب فدية مالية، وذلك بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح.

وبتكثيف التحريات بقيادة المقدم عبد المنعم خميس، رئيس مباحث قسم شرطة مرسى مطروح، تبين أنهما تحصّلا على مبلغ مالي كبير من إحدى شركات المواد الغذائية، وكانا يريدان الاستيلاء عليه بحيلة ادعاء الخطف والسرقة بالإكراه ودفع الدية.

وجرى عرضهما على النيابة العامة، بتهم البلاغ الكاذب وتكدير السلم العام، والسرقة والنصب والاحتيال.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح من كشف ملابسات بلاغ منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، يفيد باختفاء فتاة قاصر في الصف الثاني الثانوي، وتبلغ من العمر 17 عامًا، حيث خرجت إلى سنتر تعليمي لتحصل على درس ولم تعد، وكان بحوزتها مبلغ مالي يقدر بـ2600 جنيه، كان من المفترض أن ترسله عبر محفظة إلكترونية من إحدى المحلات التي تقدم هذا النوع من الخدمات.

وتبين من إجراء التحريات أن الفتاة غادرت المحافظة بكامل إرادتها إلى أقاربها في محافظة أخرى، وذلك بسبب خلاف بينها وبين والدها.

وتم استدعاء والدها إلى ديوان قسم شرطة مطروح، لتسلّم الفتاة والتعهد بحسن معاملتها، وتقديم النصح والإرشاد بواسطة ضابط العلاقات الإنسانية للفتاة القاصر بعدم تكرار فعل التغيب عن المنزل دون علم أهليتها، نظرًا للمخاطر التي قد تتعرض لها.



