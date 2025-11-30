سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر

قال محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، إن المركبة الجديدة “الكيوت” بديل "التوكتوك" جاءت في إطار منظومة الدولة للمركبات الخفيفة والنقل الذكي، مشيرًا إلى أن "التوكتوك" كان يسبب العديد من المشاكل، أبرزها: "العشوائية، وغياب عوامل الأمان، وقيادته من قبل أطفال".

وأضاف "مرعي" خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أمس السبت، أنه تم تجربة مركبة “الكيوت” ووُجدت بالفعل في عدد من الأحياء مثل حي الهرم، وأنها جاءت كبديل آمن وحديث للتوكتوك.

وأكد على أن “الكيوت” حققت مستويات أعلى من الأمان والمتانة، بجانب تميزها باقتصاديات التشغيل كما أن قوتها وعدد أحصنتها يتفوق على "التوكتوك" التقليدي، وهي مصممة خصيصًا للجولات داخل نطاق الأحياء الصغيرة.

وكشف أن تكلفة "التوكتوك" تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر “الكيوت” الجديدة 200 ألف جنيه مع استرداد 11 ألف جنيه، لتصبح التكلفة النهائية 189 ألف جنيه، مؤكدًا أن المركبة المستعملة التي بحالة جيدة متاحة بسعر 150 إلى 160 ألف جنيه، وتحقق أعلى ربحية للسائقين بتكلفة أقل.

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعلن تنفيذ خطة المحافظة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.