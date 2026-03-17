تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، البالغ عدد مقاعده 12 مقعدًا، إلى جانب انتخابات مجلس نقابة قنا الفرعية، يوم الإثنين 30 مارس الجاري، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بمقار اللجان التي سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة وموقعها الإلكتروني.

وأكد ناجي سلام، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين، أن حق التصويت في هذه الانتخابات يقتصر على الأطباء البيطريين الذين سددوا الاشتراكات حتى 31 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى الأطباء المحالين للمعاش، والأعضاء الجدد المقيدين خلال عام 2026.

وأضاف سلام لـ«الشروق»، أن القرار جاء استنادا إلى فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 19 يناير الماضي، موضحا أنه تم مناقشة هذه الفتوى مع مستشارين من النيابة الإدارية ومجلس الدولة، وتم الاتفاق على ضرورة الالتزام بها لتجنب الطعن على الانتخابات أو بطلانها.

وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، مع الاستعانة بعدد من موظفي الهيئة لمعاونة المستشارين المشرفين على اللجان، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحياد والشفافية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تدخل من موظفي النقابة في سير العملية الانتخابية.

وأكد رئيس اللجنة، أن الكشوف النهائية للجمعية العمومية التي لها حق التصويت، يتم إتاحتها أمام المرشحين الراغبين في الحصول على نسخة منها من مقر النقابة.

ويتنافس على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق سن 15 عاما وعددها 3 مقاعد 29 مرشحا، كما يتنافس 13 مرشحا على المقاعد الـ3 لعضوية مجلس النقابة العامة تحت السن، فيما يتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة أكثر من 15 عامًا، وعلى مقعد منطقة وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا، يتنافس 5 مرشحين و مرشحان على مقعد منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عاما.

وفي منطقة شرق الدلتا أكثر من 15 عاما، يتنافس 3 مرشحين على المقعد، ومرشحان على مقعد منطقة شمال الوجه القبلي أقل من 15 عاما، و 4 مرشحين على مقعد منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عاما.

أما نقابة قنا الفرعية، فقد فاز وائل محمد طلعت بالتزكية لعدم ترشح أي منافس أمامه، فيما يتناقس على مقاعد عضوية المجلس فوق السن 4 مرشحين، وعلى مقاعد تحت السن 4 مرشحين آخرين.