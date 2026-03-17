صاروخ إيراني عنقودي يتسبب بأضرار في عدة مواقع وسط إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن أحد الصواريخ الإيرانية العنقودية، تسبب بأضرار في عدة مواقع وسط إسرائيل.

وأشارت إلى سقوط شظية في منطقة مطار بن جوريون، وشظايا صاروخ في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع تحطم الصاروخ في ريشون لتسيون.

وقبل قليل، أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صفارات الإنذار دوت في مدينة تل أبيب ومناطق واسعة من وسط الأراضي المحتلة، عقب إطلاق صواريخ من إيران.

وذكرت المصادر أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تحركت لاعتراض الصواريخ، فيما سارع السكان إلى الملاجئ وفق التعليمات الطارئة، وسط حالة من التوتر والقلق في المناطق المستهدفة. ولم تتضح حتى الآن حجم الخسائر أو ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة هذا الهجوم.

ويأتي هذا التطور في سياق تبادل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت المنطقة تصعيداً غير مسبوق، شمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية، إضافة إلى تهديدات متكررة بتوسيع نطاق الحرب.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، محطة القطار المركزية في مدينة حولون شرق تل أبيب؛ بسبب مخاوف من سقوط شظايا فيها بعد قصف إيراني، وفق القناة 14 العبرية.

وبحسب القناة أصيب مبنى في وسط إسرائيل إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني ظهر اليوم.