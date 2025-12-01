الأجهزة الأمنية بالقليوبية تتمكن من ضبط متهم بالتعدي على طفل بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط شاب يبلغ من العمر 22 عاما، بعد اتهامه بالاعتداء على طفل عمره 6 سنوات، داخل منزله بمنطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا باختفاء الطفل خلال لهوه أمام محل والدته، التي بدأت البحث عنه، قبل أن يخبرها أحد الأهالي بدخوله منزل المتهم، وعند دخول الأم المنزل، فوجئت بالمتهم وبرفقته طفلها في وضع مريب.

فيما تمكن رجال مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، والذي اعترف خلال مناقشته بارتكاب الواقعة.



