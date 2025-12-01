قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب أفضل من الأولى من حيث استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات للشكاوى المقدمة وأداء المؤسسات، لكن أداء المرشحين ظل كما هو.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن «المرشحين بدلًا من القيام بتجاوزاتهم أمام اللجان، لجأوا إلى الشوارع الخلفية»، لافتًا إلى أن المرشح المعتاد على النجاح «بالكارتونة» لن يغير عادته بين يوم وليلة.

ونوه أن «الفراغ السياسي يفضي إلى استخدام المال السياسي والعصبية القبلية»، مثمنًا تدخل الرئيس السيسي لضبط العملية: «لولا تدخل الرئيس لما انتبه أولي الأمر ورُصدت العورات والسوءات».

ووصف المشهد الحالي بأنه «مرتبك ومربك ومثير للتساؤل»، مضيفًا: «تدخل الرئيس أمر حسن لكنه يعكس عدم تدخل المؤسسات الأخرى، وقرارات الهيئة الوطنية أمر إيجابي لكن ينقصها تحديد المسئولين، وسؤالي محدد لماذا وصلت الأمور لما وصلنا إليه الآن؟».

من جانبه، ذكر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، أن «تدخل الرئيس السيسي، وتوجيهه عامل مهم في استنهاض الكل لإجراء انتخابات نزيهة»، متوجهًا بـ«الشكر والتقدير له كراع للدولة المصرية».

وشدد على «ضرورة محاسبة كل مرشح قدم مالا سياسيًا أو تقديم الرشوة، لأن الكل – سواء موالاة أو معارضة - لعب هذه اللعبة القذرة»، بحسب تعبيره.



وردًا على سؤال زهران، بشأن مظاهر ارتباك المشهد السياسي في مصر، نفى وجود صراع في الدولة المصرية؛ لأنها كيان متماسك له مؤسسات، وكل شخص يعرف دوره ويؤديه.

وأكمل: «على أرض الواقع ضع نفسك مكان من يدير العملية الذي لن تتخذ قرارًا إلا بقانون، وفي مواجهة المال السياسي وتكالب الناس على المنصب، أنا مع الحصانة تحت قبة البرلمان فقط».