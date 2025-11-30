انضم وزير الغابات الإندونيسي راجا جولي أنتوني، إلى عمليات البحث والإنقاذ في منطقة أجام في سومطرة الغربية، للبحث عن السكان المفقودين بعدما ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية عدة مناطق عبر ثلاث مقاطعات في جزيرة سومطرة.

وفي حديثه في منطقة لوبوك باسونج اليوم الأحد، قال إنه كان بصحبة المفتش العام لشرطة رياو هيري هيرياوان بالإضافة إلى أفراد من شرطة سومطرة الغربية والجيش في تنفيذ إجراءات الطوارئ.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن أنتوني قوله "لقد قمنا بإجلاء جثتي ضحيتين في سالاره آيا بمنطقة باليمبايان في أجام".

وأكد أن الفريق المشترك للتعامل مع الكوارث يعطي الأولوية للبحث عن المفقودين، مشيرا إلى أن العديد منهم ما زالوا في عداد المفقودين بعدما ضربت الفيضانات المنطقة بعد ظهر الخميس الماضي.

وأوضح أنتوني أن وزارة الغابات تنسق مع الجيش والشرطة لتسريع إجراءات الطوارئ والاستعداد لجهود إعادة التأهيل في المناطق المتضررة.

وأضاف: "تركيزنا الأساسي الآن هو استكمال عمليات الإجلاء والاستجابة الطارئة"، مشيرا إلى أن الحكومة نشرت أخصائيين نفسيين لمساعدة الضحايا على التعامل مع الصدمات والبدء في عملية التعافي.

كما قال إن الحكومة تخطط أيضا لنشر معدات ثقيلة لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى المناطق المعزولة المتضررة من الانهيارات الأرضية، مما سيساعد على تسهيل توزيع المساعدات واللوجستيات، كما أشار إلى عملية توزيع المساعدات بدأت بالفعل.

يشار إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة بلغت 279 شخصا بحسب ما أعلنت السلطات الإندونيسية أمس السبت، وهناك مخاوف من ارتفاعها.



