أوكرانيا تمنح هيراسكيفيتش ثاني أرفع تكريم بعد استبعاده من المشاركة في الأولمبياد

أعربت أوكرانيا عن غضبها إزاء قرار من اللجنة الأولمبية الدولية بحظر لاعبها في منافسات السكيلتون فلاديسلاف هيراسكيفيتش من المنافسة في دورة ألعاب ميلانو/ كورتينا في إيطاليا على خلفية خلاف بشأن خوذته.

وبدأت الأزمة عندما قرر هيراسكيفيتش ارتداء خوذة تحمل رسائل تكريم للرياضيين الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في الحرب مع روسيا، وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية الدولية بحجة حظر أي رسائل سياسية خلال المنافسات. ولم يتم التوصل لحل وسط.

وفي رد فعل منحت أكرانيا الرياضي (27 عاما) وسام الحرية، ثاني أرفع تكريم في البلاد.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس أن هيراسكيفيتش المتخصص في منافسات السكيلتون، بمقدوره البقاء في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 بإيطاليا، وذلك بعد قرار أولي بسحب اعتماده وطرده من القرية الأولمبية.

ومع فشل الطرفين في التوصل إلى حل وسط، جرى استبعاد هيراسكيفيتش من منافسات السكيلتون التي انطلقت اليوم الخميس، مع سحب اعتماده بشكل كامل. وتقرر في وقت لاحق الإبقاء على هيراسكيفيتش في الأولمبياد بعد لقاء جمعه برئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفينتري.

وطلبت كوفينتري من لجنة الانضباط إعادة النظر في قرار سحب الاعتماد بصفة استثنائية. وبناءً على ذلك، وافق رئيس لجنة الانضباط على الطلب، ما يتيح لهيراسكيفيتش الاستمرار في الأولمبياد كعضو مشارك، مع حرمانه النهائي من خوض المنافسات الرياضية.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام اليوم: "يجب أن تساعد الحركة الأولمبية على وقف الحروب، لا أن تفعل ما يرغب به المعتدي"، مضيفا أن الألعاب الأولمبية تهدف إلى تأييد العدالة والسلام.