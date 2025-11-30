الأهلي يدخل في مفاوضات لضم مدافع من الدوري الجزائري

أفادت صحيفة"fennecfootball" المختصة بتخطية أخبار الكرة الجزائرية، بأن النادي الأهلي المصري فتح باب التفاوض رسميًا مع إدارة أولمبي الشلف من أجل التعاقد مع المدافع الجزائري أشرف عبادة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن عبادة الذي سيشارك مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر يعد أحد أبرز المدافعين الصاعدين في الدوري الجزائري.

ويعتبر صاحب الـ24 عامًا قطعة أساسية في منظومة دفاع أولمبي الشلف منذ عدة مواسم، حيث يعتمد عليه الفريق بشكل كبير بفضل حضوره البدني وقراءته الجيدة للمباريات.

ويشير التقرير إلى أن إدارة الشلف تجد نفسها أمام معادلة صعبة، فبيع اللاعب في منتصف الموسم قد يؤثر على طموحات الفريق في المنافسة على مراكز متقدمة بالدوري، في الوقت الذي يُعتبر فيه العرض القادم من الأهلي فرصة مهمة للاعب وناديه من الناحية الرياضية والاقتصادية.