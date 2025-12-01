الجيش الملكي: الجماهير التي أحدثت الشغب أمام الأهلي «لا تنتمي لنا»

قدم نافع الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم نادي الجيش الملكي المغربي، اعتذارًا إلى النادي الأهلي وجماهيره عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الرفاعي في تصريحات إذاعية:" أعتذر باسم نادي الجيش الملكي وكل مكوّناته للنادي الأهلي عن تصرفات بعض الجماهير غير المحسوبة."

وأضاف:" كان هناك جمهور متعطش لا ينتمي للجيش الملكي وراء هذه التصرفات، كيف يُعقل أن يكون لدينا 22 ألف متفرج يشجعون بطريقة جيدة في الشوط الأول، ثم تتغير الأمور في الشوط الثاني؟ ومن خلال تحرياتنا عرفنا أن الفئة التي أحدثت الشغب لا تنتمي للجيش الملكي."

وأكد:" هذا الجمهور لا ينتمي للجيش الملكي، وجمهور الجيش الملكي الحقيقي حزين مما حدث."

وأتم:" أشكر خصوصًا حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير على تصرفه الجيد، وهذه الفئة لن تدخل مباريات الجيش الملكي مجددًا، علاقتنا مميزة بالشعب المصري والأندية المصرية، وما حدث مجرد واقعة عابرة، هؤلاء دخلوا لمضايقة النادي الأهلي، لكن الأمور مرت بشكل جيد".