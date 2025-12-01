ماييلي يقود قائمة الكونغو في كأس الأمم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، قائمة الفريق استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025.

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2025، برفقة منتخبات بنين، السنغال وبوتسوانا.

ويبدأ منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في البطولة بمواجهة بنين يوم 23 ديسمبر، ثم السنغال يوم 27 ديسمبر وأخيراً أمام بوتسوانا يوم 30 ديسمبر.

ويتواجد فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز على رأس قائمة الكونغو الديمقراطية التي تتكون من 26 لاعباً استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.