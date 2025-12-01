ترامب يحذر إسرائيل من التدخل في سوريا بعد أيام من اشتباك مع مسلحين

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من اشتباك جنود الجيش الإسرائيلي مع مسلحين في جنوب البلاد.

وقال على منصته تروث سوشيال في تصريح أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الاثنين: "من المهم للغاية أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يعيق تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وأضاف ترامب إنه "راض للغاية" عن أداء سوريا في عهد رئيسها الجديد أحمد الشرع، الذي قام بزيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في نوفمبر.

ويدفع ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا منذ أن أطاح ائتلاف الشرع الإسلامي بالرئيس بشار الأسد قبل عام.

وذكر ترامب إن الشرع "يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة".

واستطرد قائلا إن الولايات المتحدة "تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحكومة السورية في القيام بما هو مُخطط له" لإعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب.

وأشار ترامب إلى أن العلاقات الجيدة بين سوريا وإسرائيل ستضيف إلى جهوده لتحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط وسط اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

كانت التوترات تصاعدت بسبب الهجمات التي شنتها إسرائيل على سوريا، حيث يحتفظ الجيش الإسرائيلي بوجوده في الجنوب.

وفي أكثر الهجمات دموية حتى الآن، تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق نار خلال عملية اعتقال، مما أدى إلى إصابة ستة جنود. وقالت وسائل إعلام سورية إن 13 شخصا قتلوا في الاشتباك.