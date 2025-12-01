هبة توفيق تروي رحلة الابتعاد والعودة إلى الفن: نسيت شغلي بعد ما بقيت أم

كشفت الفنانة هبة توفيق عن تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية، والأسباب التي أدت إلى ابتعادها عن الساحة الفنية في الوقت الذي أصبحت فيه أمًا لأطفال قائلة إنها نسيت عملها والفن لأنها لم تكن قادرة على الابتعاد عن أطفالها لحظة واحدة.

وأضافت "توفيق" خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أنها كانت تتوقع أن زواجها من داخل الوسط الفني سيساعدها على الاستمرار، لكنها اكتشفت أن حساباتها لم تكن صحيحة، قائلة: “لما الولاد كبروا وقلت عايزة أرجع، ماكانش فيه داعم ليا وبقيت تايهة”.

وتابعت أنها اختارت الجلوس في المنزل ورعاية أبنائها بمحض إرادتها، وعن بداياتها، أشارت إلى أنها عملت مع عدد كبير من الفنانين، وأن عملها في الإذاعة منحها فرصة الاحتكاك بأسماء كبيرة لا تُرى كثيرًا على الشاشة، مضيفة أن للإذاعة قيمة خاصة بالنسبة لها رغم تراجع الإنتاج مقارنة بالماضي.

واستكملت أنها قضت سنوات طويلة كممثلة إذاعية فقط، وكانت تنزعج حينما تسمع تعليقات من زملائها: “إحنا مبقيناش نشوفك غير في الإذاعة ولا إيه؟”، مؤكدة احترامها الكبير لهذا الصرح العريق.

ولفتت إلى أن والدها كان منعها من المشاركة في السينما لفترة طويلة، بينما كان موافقًا على اقتصار مشاركاتها على المسرح والدراما التلفزيونية والإذاعة، راوية موقفًا سبب لها مشكلة كبيرة في المنزل حين قبلت دورًا لممثلة محجبة في فيلم سينما دون إخبار والدها ووالدتها.

وتطرقت إلى رد فعل أسرتها بعد ظهورها في هذا الفيلم الثقافي، مؤكدة أن والدتها فوجئت بها في العمل، بينما امتنع والدها عن الحديث معها لبعض الوقت، الأمر الذي اضطرها للإقامة عند شقيقة والدتها لمدة شهرين قبل أن تنتقل للعيش في منطقة الهرم.