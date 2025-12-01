لوبيتجي: أهدرنا الكثير من الفرص أمام فلسطين واستقبلنا هدفًا في توقيت قاتل

أبدى جولين لوبيتجي، المدير الفني للمنتخب القطري، عدم رضاه عن الخسارة أمام فلسطين في مستهل مشوار العنابي بكأس العرب، مؤكدًا أنهم استقبلوا هدفًا في توقيت قاتل، معربًا عن ثقته في تقديم أداء أفضل في المباراتين المقبلتين.

وقال لوبيتجي في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة قطر وفلسطين: "لست سعيدًا بالأداء، أهدرنا الكثير من الفرص، ولكن هذه كرة القدم".

وأضاف: "سجل فلسطين هدفه في توقيت قاتل".

وتابع: "نتطلع إلى الأمام ونركز على المباريات القادمة".

وأتم: "أثق أننا سنؤدي أفضل في المباراتين المقبلتين".

وكان منتخب فلسطين قد حقق فوزًا قاتلًا على نظيره القطري بهدف دون رد، ليقتنص منتخب الفدائي أول 3 نقاط له في مرحلة المجموعات بالبطولة.