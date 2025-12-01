محافظ بنك اليابان يحذر من تأجيل رفع سعر الفائدة

حذر محافظ بنك اليابان (البنك المركزي)، كازو أويدا، اليوم الاثنين من أن تأجيل البنك لرفع أسعار الفائدة قد يسبب حالة الاضطراب.

وقال أويدا في مؤتمر صحفي في مدينة ناجويا بوسط البلاد: "إن التباطؤ في تعديل درجة التيسير النقدي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية مثلما في الولايات المتحدة وأوروبا"، بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

وأضاف أويدا أن ارتفاع التضخم قد يرغم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ما "سيتسبب في حدوث اضطراب".

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعا لوضع السياسة النقدية يومي 18 و19 ديسمبر الجاري. وخلال خطابه في وقت سابق من يوم الاثنين، أشار رئيس بنك اليابان إلى أن البنك المركزي سيتخذ قرارا بعد تقييم التحركات قبل مفاوضات الأجور بين العمال والإدارة في العام المقبل.

وأكد في المؤتمر الصحفي على أن رفع سعر الفائدة لن يكبح الاقتصاد.

يذكر أن البنك المركزي الياباني أبقى على سعر الفائدة الرئيسية عند حوالى 5ر0%، على الرغم من استمرار التضخم فوق هدف الـ 2 %. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي من 25ر% في يناير الماضي.