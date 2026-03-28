إيران تعلن استهداف نظام أوكراني مضاد للدرونز في الإمارات

أعلنت إيران أنها استهدفت مستودعا لنظام أوكراني مضاد للطائرات بدون طيار (درونز) في الإمارات، مبررة أنه كان يُستخدم لدعم القوات الأمريكية، وذلك وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي بيان لوسائل الإعلام الرسمية، قالت القيادة المركزية للعمليات العسكرية الإيرانية "خاتم الأنبياء" إن "أماكن تمركز القادة والجنود الأمريكيين في دبي كانت ضمن الأهداف.. كما تم استهداف وتدمير مستودع نظام أوكراني مضاد للدرونز كان موجودا في دبي لدعم الجيش الأمريكي".

وجاء هذا البيان بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده والإمارات اتفقتا على "التعاون في مجال الأمن والدفاع".

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن دفاعاتها الجوية ومقاتلاتها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات درونز قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة تعود لعمليات الاعتراض الناجحة.

وأكد مكتب أبوظبي الإعلامي إصابة 6 أشخاص (5 هنود وباكستاني) بجروح تتراوح بين المتوسطة والبسيطة جراء سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد).

كما تمكنت الجهات المختصة من إخماد 3 حرائق في محيط "كيزاد" إثر سقوط شظايا نتجت عن اعتراض ناجح لصاروخ باليستي.

واستهدفت إيران 7 دول عربية، أغلبها خليجية، بما لا يقل عن 4 آلاف و989 صواريخ وطائرات بدون طيار "درونز"، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين خلال 27 يوما، وفق رصد أجرته وكالة الأناضول للأنباء استنادا إلى بيانات رسمية حتى مساء الجمعة.

وتأتي هذه الهجمات، التي تشنّها طهران منذ 28 فبراير الماضي ولم تتوقف، في إطار ما تصفه بأنه رد على عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل عليها منذ ذلك اليوم.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل قواعد ومصالح أمريكية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات، تليها الكويت، ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، فيما كانت سلطنة عمان الأقل استهدافا، وفق رصد وكالة الأناضول.



