جيرارد: تعويض صلاح في ليفربول مهمة صعبة

بدأ ليفربول الاستعداد للحياة بدون نجم الفريق المصري محمد صلاح، بعد أن أعلن الأخير رحيله عن النادي نهاية موسم 2025/26.

وأعرب أسطورة النادي ستيفن جيرارد عن شكوكه حول قدرة الإنجليزي جارود بوين، لاعب وست هام يونايتد، على ملء الفراغ الذي سيتركه صلاح في الفريق.

ويستعد الريدز لتوديع صلاح عاطفيًا بعد تسع سنوات حافلة بالأرقام القياسية في أنفيلد، بعد أن أعلن اللاعب رحيله الصيف المقبل بالتوصل لاتفاق متبادل مع إدارة النادي.

ويواجه المدير الفني آرني سلوت وكبار مسؤولي ليفربول مهمة البحث عن بديل للاعب البالغ 33 عامًا، الذي قدم موسمًا استثنائيًا أسهم فيه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد ارتبط النادي بعدد من الأسماء مثل يان ديوماندي، فرانشيسكو كونسيساو، ومايكل أوليسيه، بالإضافة إلى لاعبين من الدوري الإنجليزي، بما في ذلك بوين، لكن جيرارد أبدى حذرًا بشأن قدرته على السير على خطى صلاح.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو»: "أنا معجب جدًا ببوين وأراه لاعبًا مميزًا، لكن لست متأكدًا من أنه على مستوى صلاح لتعويضه. ليفربول سيبحث على الأرجح عن لاعبين يتميزون بالمواجهة الفردية في الأجنحة. هذا الموسم، خاصة في فترات التذبذب، كان الفريق قابلاً للتوقع كثيرًا على الأطراف".

وأضاف: "أسلوب هذا المدرب آرني سلوت يعتمد على تحريك الكرة من جانب لآخر لخلق مواجهات فردية، وهم افتقدوا كثيرًا للاعب مثل لويس دياز. أعتقد أننا بحاجة لمعالجة مشكلة الأجنحة".

ويعد بوين لاعبًا أساسيًا في صفوف وست هام يونايتد، وظهوره المميز مع الفريق أهّله للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل بأمريكا الشمالية، ويملك اللاعب أربع سنوات متبقية في عقده، ويقود وست هام حاليًا في محاولة لتجنب الهبوط، بعد تسجيله 84 هدفًا و58 تمريرة حاسمة في جميع البطولات خلال مسيرته مع الفريق.

ومع ذلك، أعرب جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، عن عدم اقتناعه بقدرة بوين على تعويض صلاح في أنفيلد، وقال: "لا، لا أرى بوين قادرًا على استبدال صلاح. ربما كان ضمن خيارات ليفربول في عهد يورجن كلوب مبكرًا، لكن صلاح كان موجودًا بالفعل، وأعتقد أن بوين سيكون كبيرًا جدًا في السن للعب مع ليفربول الآن".