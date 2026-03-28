مدبولي: قد نلجأ لمستوى آخر من قرارات ترشيد استهلاك الوقود حال استمرار الحرب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قد تلجأ لمستوى آخر من القرارات لزيادة معدلات ترشيد استهلاك الوقود، حال استمرار الحرب لفترة أطول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي حكومي، اليوم السبت، أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات بصورة متدرجة، لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطن.

وأكمل: «لا نرغب في الاقتراب من إجراءات فيما يخص تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوية، لذلك لا سبيل لتقليل الفاتورة إلا من خلال ترشيد الاستهلاك، وهو دور الحكومة مع المواطن».

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ إجراءات تدريجية لتقليل فاتورة استيراد الوقود وتقليل الاستهلاك، لعدم التأثير على حركة الاقتصاد بالكامل.

وأشار إلى أن الحكومة اتفقت على اتخاذ إجراءات مهمة خلال الأيام المقبلة، وتفعليها على الفور، والتي تشمل:

الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين، لمدة شهرين على الأقل.

خصم أو توفير أو تقليل نسبة 30% من مخصصات الوقود لكل السيارات والمركبات الحكومية.

بدء تطبيق نظام العمل عن بعد للقطاع الحكومي والخاص، فيما عدا القطاعات الخدمية والإنتاجية والجامعات والمدارس، أول أحد من كل أسبوع، على أن يبدأ تطبيقه من أبريل المقبل.