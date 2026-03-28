الرئاسة الفلسطينية: السياسات الإسرائيلية تُفشل أي استقرار وتُبقي الحروب بلا جدوى

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية سيُبقي حروب المنطقة بلا جدوى.

وأشار إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أستشهد 694 فلسطينيًا، مع استمرار عدم إدخال المساعدات الإنسانية، ما فاقم الكارثة الإنسانية، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أبو ردينة إن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال، عبر استمرار اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش، مستغلة الأوضاع الإقليمية المتوترة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد أن هذه السياسات لن تحقق الأمن أو الاستقرار، مشددًا على أن أي حروب في المنطقة ستظل بلا جدوى ما لم تُحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ودعا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وتثبيت وقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات، ووقف اعتداءات المستوطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتجنب مزيد من التصعيد.