ألقت مباحث الإنترنت القبض على مسجل خطر، لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير مواد بناء بأسعار مخفضة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عنصر جنائي، مقيم بمحافظة بني سويف، بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إيهامهم، على خلاف الحقيقة، بقدرته على توفير مواد بناء بأسعار مخفضة، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب تلك الوقائع بقصد تحقيق الربح المادي، كما أقر بارتكابه 16 واقعة بالنمط الإجرامي ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.