ضبط شخصين تعديا على حصان بالضرب في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على شخصين؛ لاتهامهما بالتعدي على حصان بالضرب باستخدام "عصا خشبية" في الغربية، في الواقعة التي وثقها مقطع فيديو عبر مواقع التاصل الاجتماعي.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بالتعدي بالضرب باستخدام "عصا خشبية" على حصان بالغربية.

بفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عامل، ونجله "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمنطقة السنطة)، وبحوزتهما الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لقيامهما بتأجير الدابة للأطفال للتنزه بها، إلا أنهما فوجئا بحدوث حالة هياج لها فقاما بالتعدي عليها بالضرب باستخدام (العصا الخشبية) للسيطرة عليها حفاظا على سلامة المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.