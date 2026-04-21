ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من دون أن يعلن موعدا محددا لانتهاء ذلك.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «طُلب منا تأجيل هجومنا على دولة إيران إلى حين تمكن قادتهم وممثليهم من تقديم مقترح موحد».

وأضاف: «جاء ذلك بناءً على حقيقة أن الحكومة الإيرانية منقسمة بشكل خطير، وهو أمر لم يكن غير متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف من باكستان».

وتابع: «بناءً عليه، فقد وجهت جيشنا بمواصلة الحصار، والبقاء في جميع الجوانب الأخرى في حالة استعداد وقدرة».

واستكمل: «سأقوم بالتالي بتمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المناقشات، بطريقة أو بأخرى».