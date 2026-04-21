الثلاثاء 21 أبريل 2026 10:36 م القاهرة
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران


نشر في: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 10:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 10:25 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من دون أن يعلن موعدا محددا لانتهاء ذلك.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «طُلب منا تأجيل هجومنا على دولة إيران إلى حين تمكن قادتهم وممثليهم من تقديم مقترح موحد».

وأضاف: «جاء ذلك بناءً على حقيقة أن الحكومة الإيرانية منقسمة بشكل خطير، وهو أمر لم يكن غير متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف من باكستان».

وتابع: «بناءً عليه، فقد وجهت جيشنا بمواصلة الحصار، والبقاء في جميع الجوانب الأخرى في حالة استعداد وقدرة».

واستكمل: «سأقوم بالتالي بتمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المناقشات، بطريقة أو بأخرى».


