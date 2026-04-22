ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدًا أن الأمور "لا يمكن أن تستمر كما كانت قبل بضع سنوات" في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية الراهنة.

جاءت تصريحات ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال حول احتمال تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل وأوروبا.

وقال ماكرون: "أدنا بوضوح شديد منذ البداية ما يجري في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن انتهاك السيادة الإقليمية للبنان، والقرارات الجذرية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا السياق يجعل من "المشروع” أن يطرح الأوروبيون تساؤلات جدية ويتخذوا إجراءات بشأن مستقبل الاتفاقية، منوهًا إلى أن التغاضي عمّا يحدث لن يكون ممكناً.

وأبدى الرئيس ماكرون في الوقت ذاته تريثًا في اتخاذ موقف نهائي في هذا الشأن، معربًا عن انتظاره لما سيسفر عنه الأسابيع المقبلة، لا سيما في ضوء قبول إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان والمناقشات الجارية.

وشدد الرئيس ماكرون على أن فرنسا ستوضح خياراتها المستقبلية في الوقت المناسب، وأن القرار سيُتخذ بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.