مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية والمعهد القومي للنقل بجمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، في جدة.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير وقع مع المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، مذكرة التفاهم في مجال الطرق في 10 نوفمبر الماضي، على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، والذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز منظومة النقل وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية والبحث العلمي في مجالات الطرق، بما يشكل فرصة قوية لتبادل الخبرات بين مصر والسعودية ويفتح آفاق التعاون والتطوير المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب وصقل المهارات الفنية للمتخصصين.