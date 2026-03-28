الهند تعتزم إنشاء 100 مطار و200 مهبط للطائرات الهليكوبتر لتعزيز الاتصال الإقليمي

تعتزم الهند بناء 100 مطار و200 مهبط لطائرات الهليكوبتر في بلدات ومدن أصغر خلال السنوات المقبلة فيما تسعى الحكومة لتعزيز الاتصال الإقليمي والتجارة والسياحة.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال تدشين مشروع مطار نويدا الدولي، إن قطاع الطيران الهندي، الذي يتسم بوتيرة نمو سريعة، سوف يستلزم المزيد من الطائرات والبنية التحتية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وسوف يتمكن المشروع البالغة قيمته 1.2 مليار دولار من التعامل مع 12 مليون راكب سنويا.

وسوف يمتد المطار الذي يوصف بأنه أكبر مطار هندي، عند الانتهاء منه على مسافة نحو 7200 فدان، وسيضم 6 مهابط طائرات. والمشروع قائم على مستثمر واحد وهو مطار زيورخ الدولي.

وقال مودي إنه من المتوقع إقلاع طائرة كل دقيقتين، مضيفا إن المنشأة سوف تساعد في ربع شمال الهند بالمقاصد العالمية.

وتؤكد هذه الخطوة جهود الهند لتسريع نمو البنية التحتية للطيران لمواكبة زيادة طلب الركاب وتحسين الاتصال لما بعد المدن الرئيسية.

وأوضح مودي أن الهند قامت بزيادة مطاراتها بأكثر من الضعف لتصل إلى 160 مطارا، من 74 مطارا في 2014. وأضاف أن طلب شركات الطيران على الطائرات سوف يزيد الطلب على العمال المهرة مما سيوفر فرص عمل للشباب الهندي.