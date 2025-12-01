 إصابات خطيرة بصفوف جنود الاحتلال في حادث سير شمال الضفة - بوابة الشروق
الإثنين 1 ديسمبر 2025 6:45 م القاهرة
إصابات خطيرة بصفوف جنود الاحتلال في حادث سير شمال الضفة

وكالة معا
نشر في: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 6:38 م | آخر تحديث: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 6:38 م


أفاد شهود عيان، مساء اليوم الإثنين، بوقوع حادث سير صعب قرب حاجز تياسير، بين طوباس والأغوار الشمالية، نتج عنه إصابات خطيرة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشهود، أن الحادث وقع بين مركبتين تابعتين لجيش الاحتلال قرب حاجز تياسير، وأن طائرات مروحية عسكرية شارك في عملية إخلاء المصابين.

من ناحيتها، أعلنت نجمة داود الحمراء، أنها تلقّت عند الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، بلاغا حول وقوع حادث سير على شارع «5799» قرب حاجز تياسير في الأغوار الشمالية.

ووفقا للبيان الإسرائيلي، هرع طاقم من المسعفين والمضمدين إلى المكان، وجرى تقديم الإسعاف الأولي لنحو 5 مصابين وُصفت حالتهم بأنها متفاوتة.

