ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لأعمال الحكومة الأمريكية.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين، أنه يعمل بجد مع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لتمرير الموازنة في المجلس وإرسالها إلى مكتبه، حيث سيقوم "بتوقيعها لتصبح قانونا فورا".

وكان الإغلاق الجزئي قد بدأ يوم السبت بعد أن فشل مجلس النواب في إقرار تشريعات الموازنة اللازمة قبل الموعد النهائي في 30 يناير/كانون الثاني.

وتوصل مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في الكونجرس، يوم الجمعة إلى حل توافقي في اللحظات الأخيرة لتأمين تمويل مؤقت، لكن من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب، الغرفة الدنيا، على مشاريع قوانين الموازنة الجديدة قبل اليوم الثلاثاء، على أن يوقعها ترامب بعد ذلك لتصبح قانونا.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "لا يمكننا أن نشهد إغلاقا طويلا آخر بلا جدوى ومدمرا سيُلحق ضررا بالغا ببلادنا".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يوما.

وقال جونسون في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" يوم الأحد إنهم يعتزمون تأمين تمويل الموازنة بحلول اليوم الثلاثاء.

وتأتي أزمة الموازنة الأخيرة في أعقاب مقتل مواطنين أمريكيين في مدينة مينيابوليس بعد إطلاق نار مرتبط بتشديد إجراءات الترحيل التي تدفع بها إدارة ترامب.



ومنذ بدء الإغلاق، توقفت عدة وكالات عن تلقي التمويل بسبب غياب التمويل اللاحق، غير أن عدد الجهات المتأثرة هذه المرة أقل مقارنة بالإغلاق الحكومي السابق.