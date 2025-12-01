الهلال الأحمر في غزة: نقص المعدات يعرقل انتشال آلاف الشهداء من تحت الركام

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، إن طواقمها تعمل في ظروف شديدة الصعوبة وبإمكانات متواضعة جدًا، خلال عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

وأوضحت الجمعية في تصريح مقتضب، أن عدم السماح بدخول المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض يعوق بشكل كبير جهود الوصول إلى الجثامين وانتشالها في الوقت المناسب.

ويبلغ عدد شهداء حرب الإبادة على غزة تحت الأنقاض، ما يزيد عن 9 آلاف شهيد.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,112 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,986، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 شهداء جرى انتشال جثامينهم، وإصابة واحدة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، 356 شهيدا، و909 مصابين، وجرى انتشال 616 جثمانا.