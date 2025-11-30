صهر ترامب يشارك في اجتماعات ميامي مع وفد أوكرانيا لبحث لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف

يعقد وفد أوكراني في وقت لاحق من اليوم الأحد، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، لمناقشة خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأفاد مسئول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيكون حاضرا في اجتماع بميامي.

وتسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية دولية لوقف الحرب بناء على خطوط المواجهة الحالية، وترفض التنازل عن أى جزء من أراضيها لم تسيطر عليه روسيا بعد.

ولكن الرئيس الروسي فلايدمير بوتين ابدا استعدادا أقل للتنازل، حيث شدد على أن "الحرب ستنتهي فقط عندما تنسحب القوات الأوكرانية من المناطق التي احتلتها".

وكان روبيو قد قابل الوفد الأوكراني في جينيف، الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين استقال رئيس الوفد الأوكراني المفاوض على خلفية تهمة فساد وُجهت له، وأدخل اجتماع جنيف تعديلات جوهرية على الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة لوقف الحرب.

وعلق التحالف الأوروبي الأوكراني على الخطة الأصلية أنها تنحاز للروس وتحتاج إلى "تعديلات إضافية".

وصرح يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، بأن الكرملين تلقى النسخة المحدثة من الخطة. وأضاف: "هذه ليست وثيقة رسمية لكن هذا ما نمتكله.. ولم نناقشها مع أى طرف بعد لأن نقاطها تتطلب تحليلا عميقا ومناقشات جادة".