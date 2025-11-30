أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للتصويت في انتخابات مجلس النواب داخل الـ19 دائرة انتخابية التي ألغيت نتائجها ضمن المرحلة الأولى بقرار الهيئة في 18 نوفمبر.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراء انتخابات الخارج في الـ19 دائرة غدًا وبعد غد، لافتا إلى أن التصويت بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وذلك حسبما أفادته قناة «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأوضح بنداري، أن الهيئة لم تتسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى الآن.

وشملت الدوائر الـ19 الملغاة: في الجيزة دائرة إمبابة، وفي الفيوم دوائر الفيوم – إبشواي، وفي أسيوط دائرة الفتح، وفي سوهاج دوائر سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشأة – دار السلام، وفي قنا دوائر قنا – قوص – نجع حمادي – أبو تشت، وفي الإسكندرية دائرة أول الرمل، وفي البحيرة دوائر دمنهور – أبو حمص – إيتاي البارود.

وأمس، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 29 طعنًا على نتيجة 29 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجتها.

وشملت الدوائر التي صدر أحكام إلغاء نتيجة الانتخابات بشأنها:

الجيزة: أول أكتوبر - بولاق الدكرور - الأهرام - الجيزة - منشأة القناطر - العمرانية - البدرشين

البحيرة: المحمودية - حوش عيسى - كوم حمادة - الدلنجات

الإسكندرية: المنتزه

المنيا: أول المنيا - ملوي - مغاغة - أبوقرقاص - دير مواس

أسيوط: أول أسيوط - القوصية - أبوتيج

سوهاج: دائرة البلينا

الفيوم: سنورس

الوادي الجديد: الخارجة - الداخلة

أسوان: نصر النوبة - ادفو

الأقصر: الأقصر- القرنة – إسنا

وتلغي أحكام الإدارية العليا جولة الإعادة في هذه الدوائر الانتخابية، أما ما يتعلق بالمرشحين الفائزين في 3 دوائر منها، وهي الجيزة والمنتزه والمحمودية، فتختص محكمة النقض بالطعون على إعلان فوزهم.