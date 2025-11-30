الأهلي يطرح 4 مقترحات عاجلة للكاف بعد أحداث مباراة الجيش الملكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسل نادي الأهلي خطابا اليوم الأحد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد التجاوزات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، المدونة في تقارير الحكام والمراقبين.

تضمن الخطاب أربعة اقتراحات عاجلة للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب، وتأمين سلامة كل عناصر اللعبة وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير جاءت اقتراحات النادي التي تهدف في ذات الوقت إلى تطوير ونجاح المسابقات وبما يخدم مصلحة الكرة الإفريقية.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي مطالبه العاجلة، وأولها تطبيق كافة إجراءات السلامة قبل كل المباريات في ضوء خطط تأمينية تضمن إقامة المنافسات في أجواء رياضية، وبما يتناسب مع مكانة الكرة الأفريقية.

أما المقترح الثاني، فهو اتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في جميع مباريات دوري الأبطال، بوصفها المسابقة الأفريقية الأكبر لتحقيق الحد الأقصى من العدالة بين كافة الفرق.

وطلب الأهلي أيضا إسناد جميع المباريات القادمة ذات الحساسية والجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والمصنفين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشدد الأهلي في ختام مطالبه بضرورة التطبيق الحاسم للوائح «كاف» والعمل على امتثال جميع عناصر اللعبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في ملعب مولاي الحسن، ليتصدر المجموعة الثانية متفوقا بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني، خلفهما الفريق المغربي وشبيبة القبائل برصيد نقطة واحدة لكل منهما.