على وقع الدبكة ونثر الأرز، وصل بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، إلى القصر الجمهوري اللبناني، المحطة الأولى من زيارته للبلاد.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، تخلّل مراسم الاستقبال عرض ضوئيّ أقيم عند واجهة قصر بعبدا.

وعُرضت خلال العرض الضوئي صورة البابا والأرزة اللبنانية، محاطتان بحمامات السلام وبشعار دولة الفاتيكان.

فيما ألقى البابا لاوون الرابع عشر التحية من عربته، على المواطنين المحتشدين لاستقباله على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، وسط تساقط المطر.

وكان في استقبال البابا لدى وصوله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، والسيدة الأولى نعمت عون.