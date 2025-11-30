وزير الخارجية التركي: روسيا تريد السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن روسيا وأوكرانيا أصبحتا أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق سلام.

وأوضح فيدان في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد: "بعد أربع سنوات من حرب الاستنزاف، أصبح الطرفان أكثر استعدادا للتوصل إلى السلام مقارنة بالسابق. لقد أدركا حجم المعاناة الإنسانية والدمار، وادركا حدودهما وقدراتهما."

وأضاف فيدان أنه وفقا لفهم تركيا فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبح مستعدا الآن للموافقة على اتفاق سلام وفق شروط محددة، وأن أنقرة نقلت هذا الموقف إلى الجانب الأوكراني.

وتابع فيدان قائلا إن تركيا شاركت "في بعض جوانب هذا الموقف"، مشيرا إلى أن الحرب كانت تفرض ثقلا كبيرا على روسيا أيضا.

وأكد فيدان أن الاتفاق الجاري مناقشته ليس مهما فقط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، "بل أيضا لإرساء استقرار دائم في عموم أوروبا."

وأضاف فيدان: "في هذا السياق، ينبغي إمعان النظر في بنود معينة في الاتفاق تهدف إلى ضمان أمن أوروبا. وأرى فيها فرصة تاريخية لمنع المزيد من الهجمات."

ولا يزال من غير الواضح ماهية الضمانات الأمنية الملموسة التي قد تحصل عليها أوكرانيا.

وكان بوتين قد صرح مؤخرا بأن روسيا يمكن أن تقدم ضمانات مكتوبة بعدم شن أي هجوم على أي دولة أوروبية.