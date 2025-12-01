محكمة استئناف أمريكية: ألينا حبة غير مؤهلة لتولي منصب المدعي العام في نيوجيرسي

أصدرت محكمة استئناف اتحادية في فيلادلفيا حكماً يقضي بعدم أهلية ألينا حبة، محامية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي منصب النائب العام في ولاية نيوجيرسي، مؤكدة حكماً سابقاً صادر عن محكمة أدنى درجة.

وجاء القرار بعد جلسة استماع شفوية عقدت في 20 أكتوبر، حضرتها حبة، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب الجمهورية للإبقاء عليها في منصب القائم بأعمال المدعي العام بالولاية، وهو منصب يتمتع بسلطات واسعة في تطبيق القوانين الجنائية والمدنية على المستوى الاتحادي.

وعقب صدور الحكم، قالت حبة في منشور على منصة "إكس" إنها تواصل الدفاع عن المرشحين الآخرين لمنصب المدعين العموم الاتحاديين ممن لم تُتح لهم فرصة المثول أمام مجلس الشيوخ.