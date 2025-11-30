البرلمان العربي: اعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا تهديد خطير للأمن الإقليمي

قال رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، مجددًا دعم البرلمان لسوريا.

وجدد اليماحي في بيان، اليوم الأحد، إدانته للاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق، مؤكدًا أنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا وخرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفق وكالة سند.

وشدد على أن استمرار هذه الهجمات يعكس سياسة تصعيد ممنهجة تمارسها إسرائيل دون احترام للشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد اليماحي على التضامن الكامل مع سوريا في الحفاظ على أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن أي اعتداء على دولة عربية هو تهديد للأمن القومي العربي بأسره.

وتوغلت دورية إسرائيلية، فجر الجمعة الماضية، في بلدة بيت جن بريف دمشق، ما أدى إلى اشتباكات مع الأهالي وأسفر عن إصابة 6 عسكريين إسرائيليين، تلاها عدوان جوي أودى بحياة 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال وأصاب نحو 25 آخرين.

ويواصل جيش الاحتلال شن غارات على عدة مناطق سورية رغم عدم وجود تهديد مباشر من الحكومة السورية، مستهدفة مواقع وآليات وأسلحة تابعة للجيش.