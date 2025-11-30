توافد الحشود من اللبنانيين لاستقبال بابا الفاتيكان

توافدت الحشود من المواطنين اللبنانيين، اليوم الأحد، إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا، لاستقبال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، في زيارته التاريخية إلى لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، إلى مطار رفيق الحريري الدولي وكذلك قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مبنى كبار الزوار في المطار.

وأشارت إلى استمرار توافد الشخصيات الرسمية إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادًا لاستقبال البابا، في زيارة تُعد تاريخية على المستويين الوطني والديني، ووصل البطربرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى حرم المطار.

وتشهد صالونات الشرف في المطار حركة ناشطة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث وصل عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية ودبلوماسية وروحية، إلى جانب ممثلين عن السلكين العسكري والأمني؛ للمشاركة في مراسم الاستقبال الرسمية.

وترأس راعي أبرشية أستراليا المارونية المطران أنطوان شربل طربيه، خلال وجوده في لبنان لاستقبال البابا، قداسا احتفاليا في دير مار قبريانوس ويوستينا -كفيفان، بدعوة من رئيس الدير الأب اسطفان فرح.

ويزور بابا الفاتيكان لبنان، قادما من تركيا في أول رحلة خارجية منذ اعتلائه كرسي البابوية.

وتأتي الزيارة، بعدما قضى 3 أيام في تركيا، وأنها تعد دلالة على الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في الدولة التي تعاني من الحرب والأزمات.