الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية منه.

يأتي ذلك خلال استقباله بالعاصمة عمان، تاكيشي أوكوبو المساعد الخاص لوزير خارجية اليابان والمسئول عن ملف إعادة إعمار غزة، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي، ضرورة تكاتف الجهود للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والكافية إلى القطاع دون عوائق.

وطالب بـ"المضي نحو بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى، وتدعي أنه لا يزال في غزة رفات أسيرين، بينما تقول حركة حماس إنها سلمت كل المحتجزين الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات جميع الأسرى القتلى الـ28.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة

في السياق، ثمن الوزير الأردني دعم اليابان "المتواصل للجهود الإنسانية في غزة، وتنسيقها المستمر مع الأردن في سياق العمل الدولي المشترك لوقف الكارثة الإنسانية في غزة".

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسئول الياباني إلى المملكة ومدة زيارته لها.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب حيز التنفيذ، منهيا إبادة إسرائيلية خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف مصاب.​​​​​​​

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، موقعة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بينما أعلنت حركة حماس التزامها بالبنود، وطالبت الوسطاء بإلزام تل أبيب على تنفيذها.