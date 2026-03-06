أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن أطباء مصر أثبتوا عبر عقود طويلة قدرتهم على مواجهة التحديات بعلم ومهارة وثبات، خاصة في الأزمات الاستثنائية، حيث كانوا في الصفوف الأولى يؤدون واجبهم بكفاءة ومسؤولية، مشددًا على تقدير الدولة المصرية لـ«الجيش الأبيض» الذي اختار موقع المسؤولية في أوقات الشدة، واصفًا الأطباء بأنهم شريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات يوم الطبيب المصري تحت شعار «من بناء المنظومة إلى قيادة المستقبل»، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير للطوارئ، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العيني، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، إلى جانب قيادات صحية وكوادر طبية.

وبدأ الوزير كلمته بتوجيه التحية والتقدير لكل طبيب أدى رسالته بإخلاص، مستذكرًا الشهداء منهم الذين ضحوا بحياتهم أثناء أداء الواجب، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل مصدر اعتزاز دائم.

وأشار إلى أهمية التدريب المتكامل لرفع كفاءة الكوادر الطبية، والتوجه نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية كأساس لتطوير المنظومة الصحية، مع التوسع في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

وأكد الوزير دور المؤسسات العلمية في تحقيق التكامل بين جهات الدولة لتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك إدراج المستشفيات الجامعية، مشددًا على أن الطبيب المصري ليس مجرد مقدم خدمة، بل صاحب رسالة إنسانية وحارس لحق الحياة الكريمة، وركيزة للأمن القومي الصحي تقوم على تراكم علمي وأخلاقي يُفتخر به.

وتحدث عن منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مرحلة جديدة قائمة على الجودة والحوكمة، تضمن للطبيب إطارًا مهنيًا مستقرًا وحقوقًا عادلة، إلى جانب التوسع في التدريب المهني والتخصصات الدقيقة والتعليم الطبي المستمر بما يضمن بقاء الطبيب المصري في طليعة التطور العالمي.

وأضاف أن دعم الكوادر الطبية يبدأ بتوفير بيئة عمل حديثة من خلال إنشاء المدن الطبية وتطوير المستشفيات والميكنة، مشيرًا إلى أهمية قانون المسؤولية الطبية بوصفه إنجازًا تحقق بالتعاون بين الحكومة والبرلمان ونقابة الأطباء.

وأشار إلى أن نجاح المبادرات الرئاسية في مجالات الكشف المبكر وخفض قوائم الانتظار يعود في جانب كبير منه إلى جهود الأطباء، موجهًا رسالة إلى شباب الأطباء قال فيها: «أنتم امتداد التاريخ العريق ومستقبل المهنة، فاحرصوا على التعلم المستمر والالتزام بالأخلاقيات والجمع بين العلم والإنسانية».

ومن جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن بناء الإنسان يبدأ بصحته، مشددًا على أن الدولة ستظل داعمة لطبيبها حتى يؤدي رسالته بكفاءة وكرامة.

كما وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الصحة على الدعم المستمر للقطاع الصحي، مؤكدًا أن الطبيب شريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية مع الحفاظ على حقوقه وكرامته.

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحي، معربًا عن تطلعه إلى تعميمها سريعًا في مختلف المحافظات، ومشيدًا ببيئة العمل داخل هيئة الرعاية الصحية وانخفاض معدلات الاعتداءات على الأطباء.

وعلى هامش الفعاليات، جرى تكريم الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور حسام صلاح، والدكتورة رشا خضر، والدكتور عبدالرحمن عفيفي، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، والدكتور أحمد عمر بحلس، والدكتور أيمن السعيد، تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.