نقيب الأطباء يؤكد ضرورة تعميم نظام أجور التأمين الصحي الشامل على جميع مستشفيات الصحة

شارك نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي في احتفالية هيئة الرعاية الصحية بيوم الطبيب المصري 2026 تحت شعار "من بناء المنظومة إلى قيادة المستقبل"، بدعوة من الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

حضر الاحتفالية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية العاجلة، ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب عدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من القيادات الصحية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي، وعدد كبير من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.

أفضل نماذج تقديم الخدمة الطبية في مصر

وبحسب بيان للنقابة، أكد الدكتور أسامة عبدالحي خلال الاحتفالية أن مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حاليا أحد أفضل النماذج في تقديم الخدمة الطبية داخل مصر، سواء من حيث مستوى التجهيزات أو بيئة العمل أو نظم الأجور للأطقم الطبية.

وأوضح أن لائحة الأجور في مستشفيات التأمين الصحي الشامل تُعد أفضل بكثير مقارنةً بنظيرتها في مستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الرواتب في بعض الحالات تصل إلى الضعف أو أكثر مما يتقاضاه الأطباء والعاملون في القطاع الحكومي التقليدي، وهو ما يسهم في تحسين أوضاع الأطباء المهنية والمعيشية ويعزز قدرتهم على تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.

وأضاف نقيب الأطباء أن مستشفيات التأمين الصحي الشامل تشهد أيضا مستوى مرتفعا من الأمان داخل بيئة العمل، لافتا إلى أن نسبة الاعتداءات على الفرق الطبية فيها تكاد تكون معدومة، نتيجة وجود منظومة تأمين وتنظيم إداري واضح داخل هذه المستشفيات، وهو ما ينعكس إيجابيا على استقرار العمل وجودة الخدمة الصحية المقدمة.

وأشار إلى أن مستشفيات المنظومة الجديدة تتمتع كذلك بتجهيزات طبية حديثة وبنية تحتية متطورة؛ حيث جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، فضلا عن تطوير كامل للمباني والمنشآت بما يواكب المعايير الحديثة في تقديم الخدمات الصحية، قبل أن يؤكدا أن هذه التجربة تمثل نموذجا ناجحا لتطوير القطاع الصحي في مصر، داعيا إلى تعميم التجربة والاستفادة منها في باقي مستشفيات وزارة الصحة، خاصةً فيما يتعلق بتطبيق لائحة الأجور المعمول بها في منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي.

أهمية التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل

كما شدد نقيب الأطباء على أهمية الاستمرار في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الجديدة، بما يضمن توفير خدمات صحية متطورة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ويحقق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية، إلى جانب تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في كلمته خلال الاحتفالية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية في القطاع الصحي كإطار وطني يضع الفريق الصحي في بؤرة الإصلاح الصحي الشامل، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت نجاحا كبيرا، وأن الدولة تعمل على التوسع في تطبيقها لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

دعم الكوادر الطبية

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المنظومة الصحية في مصر تعمل في إطار تكاملي وليس في جزر منعزلة، مشيرا إلى أن توطين الخدمات الطبية وتعظيم دور الطبيب المصري يمثلان ركيزة أساسية لتقديم رعاية صحية بأعلى مستويات الجودة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الأطباء يمثلون صمام الأمان للأمن القومي الصحي، وقد قدموا نماذج وطنية وإنسانية مشرفة في مختلف الأزمات، وعلى رأسها وقت جائحة كورونا، فضلا عن جهودهم في علاج المصابين جراء الأحداث في غزة.

وأضاف: "نجدد التزامنا بمواصلة العمل للنهوض بمستوى الطبيب المصري من مختلف الجوانب المادية والمعنوية".

وتابع أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتماما واسعا بتطوير القطاع الصحي من خلال دعم الكوادر الطبية والاستثمار في التدريب والتعليم المستمر.

وخلال الاحتفالية كرمت الهيئة رواد القطاع الطبي ورموز الطب في مصر؛ تقديرا لإسهاماتهم البارزة في تطوير قطاع الرعاية الصحية، ومن أبرزهم: الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعدة المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتورة رشا خضر، رئيسة قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور عبدالرحمن عفيفي، رئيس قسم أمراض قلب الأطفال والقسطرة التداخلية للقلب الخلقية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

كما تم تكريم الدكتور أحمد عمر بحلس، استشاري جراحة التجميل بمعهد ناصر للبحوث والعلاج وعضو مجلس نقابة الأطباء، و الدكتور أيمن السعيد، أستاذ أمراض القلب وعميد كلية الطب بجامعة طنطا سابقا، ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فرع الغربية، وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وعضو اللجنة التنفيذية العليا للهلال الأحمر المصري.