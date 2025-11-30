تركيا: إخماد حريق سفينة كايروس بعد انفجارها في البحر الأسود

أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع في سفينة "كايروس (KAIROS)" تعرضت لانفجار في البحر الأسود، أثناء توجهها من مصر إلى روسيا.

يأتي ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية بشأن وضع سفينتي "كايروس" "KAIROS" و"فيرات" (VIRAT) اللتين تعرضتا لهجمات في البحر الأسود، الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن المشاورات تتواصل مع شركة تشغيل السفينة بشأن سحبها إلى البر.

وأضاف البيان، أن عملية سحب السفينة الثانية "فيرات" (VIRAT) ما زالت جارية، ومن المقرر أن ترسو في ميناء "تورك إلي" ظهر غد الاثنين.

ومساء الجمعة، أعلن والي قوجه إيلي التركية إلهامي أقطاش، إخلاء 25 شخصا من طاقم سفينة "كايروس" عقب اندلاع حريق فيها، على بعد 28 ميلا من سواحل البحر الأسود، خلال إبحارها من مصر إلى روسيا.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، تلقيها بلاغا بتعرض السفينة "كايروس" لانفجار وحريق في البحر الأسود على بعد 52 ميلا من منارة تورك إلي بإسطنبول خلال إبحارها من مصر إلى روسيا.

ومنذ 24 فبراير 2022 بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وتشترط روسيا لإنهاء الحرب تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.