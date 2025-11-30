طائرة بابا الفاتيكان تصل إلى مطار بيروت في زيارته التاريخية للبنان

حطت الطائرة التي تقل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، على أرض مطار بيروت في زيارته التاريخية إلى لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد.

وتوافدت الحشود من المواطنين اللبنانيين، اليوم الأحد، إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا، لاستقبال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، في زيارته التاريخية إلى لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا إلى مطار رفيق الحريري الدولي وكذلك قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مبنى كبار الزوار في المطار.

وأشارت إلى استمرار توافد الشخصيات الرسمية إلى مطار رفيق الحريري الدولي استعدادًا لاستقبال البابا، في زيارة تُعد تاريخية على المستويين الوطني والديني، ووصل البطربرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى حرم المطار.