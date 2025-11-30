بن غفير يؤيد العفو عن نتنياهو في محاكمته بقضايا الفساد

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إن طلب العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يُقبل، لأنه "بريء"، لكنه أوضح أن قبول طلب العفو لا يلغي مطلبه الأساسي: "يجب الاستمرار في تطهير النيابة العامة ومكتب المستشار القانوني للحكومة".

وصرح بن غفير: "بصفتي رجل قانون، أقول لكم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بريء، ولو كان قد استمر حتى النهاية في محاكمته لخرج بريئا من جميع التهم الموجهة إليه".

وأضاف: "من يتابع محاكمته يرى كيف فُبربكت الملفات، ويرى مدى سخافة لوائح الاتهام، ويرى كيف تنهار الملفات مثل بيت من ورق".

وإلى ذلك، أوضح بن غفير أن العفو سيُسهم في إنهاء الانقسام في الداخل الإسرائيلي، ولذلك فهو يدعم الخطوة، وفقا للقناة 14 الإسرائيلية.

وكان نتنياهو قد قدم طلبا إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج، اليوم الأحد، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، متحججا بأن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شئون إسرائيل وأن العفو يخدم المصلحة العامة.

ونفى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقال محاموه في رسالة إلى مكتب الرئيس إن نتنياهو لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية ستنتهي بتبرئته تماما، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن نتنياهو في بيان نشره حزب الليكود الذي ينتمي إليه: "أرسل المحامون طلب العفو إلى الرئيس اليوم. وأتوقع من كل من يحرص على مصلحة البلاد أن يدعم هذه الخطوة".

وأكد مكتب الرئيس هرتسوج في وقت سابق من اليوم استلام الطلب، ونشر رسالة المحامين.

وقال مكتب هرتسوج إن الطلب سيحال، وفق الإجراءات المعتادة، إلى وزارة العدل لجمع الآراء قبل رفعها إلى المستشار القانوني للرئيس الذي سيقدم توصيته النهائية له.

يذكر أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ينتمي أيضا لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، كما أنه حليف مقرب لرئيس الوزراء.

وفي رسالتهم اعتبر محامو نتنياهو أن الإجراءات الجنائية ضده فاقمت الانقسامات داخل المجتمع، وأن إنهاء المحاكمة ضروري لتحقيق المصالحة الوطنية. وكتبوا أيضا أن جلسات المحكمة المتكررة تمثل عبئا ثقيلا على رئيس الوزراء في ظل سعيه لممارسة مهامه.

وقال نتنياهو في بيانه: "أنا مطالب بالإدلاء بشهادتي ثلاث مرات أسبوعيا.. هذا مطلب مستحيل ولا يُطلب من أي مواطن آخر"، مشددا على أنه نال الثقة عبر فوزه المتكرر في الانتخابات.